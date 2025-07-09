Над Москвой сбили беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В то же время столичный аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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