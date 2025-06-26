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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Внуково ограничили полеты

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Военная операция на Украине

Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил представитель Артем Кореняко.

Ранее был закрыт калужский аэропорт.

Аэропорт в Казани закрыли для полетов
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ранее во Внуково, а также в Шереметьево, ограничения на полеты вводили ночью 24 июня. Меры действовали чуть более часа — с 2:14 до 3:21. Мэр Сергей Собянин тогда сообщал о перехвате двух БПЛА.

В среду, 25 июня, ограничения в течение около 12-13 часов действовали в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Казани. Меры также вводили для воздушных гаваней Пензы, Самары, Тамбова, Саратова.

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Софья Полковникова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
запрет на полеты Внуково аэропорты
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