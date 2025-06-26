В аэропорту Внуково ограничили полеты
Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил представитель Артем Кореняко.
Ранее был закрыт калужский аэропорт.
Ранее во Внуково, а также в Шереметьево, ограничения на полеты вводили ночью 24 июня. Меры действовали чуть более часа — с 2:14 до 3:21. Мэр Сергей Собянин тогда сообщал о перехвате двух БПЛА.
В среду, 25 июня, ограничения в течение около 12-13 часов действовали в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Казани. Меры также вводили для воздушных гаваней Пензы, Самары, Тамбова, Саратова.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года