Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

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Российские средства ПВО уничтожили несколько дронов на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.



«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, которое мэр опубликовал в 15:44.

Через 24 минуты Собянин написал об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника. Еще через 8 минут он написал о третьем беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.



Предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к Москве в ночь на 9 июля, тогда силы ПВО сбили два дрона. В целях обеспечения безопасности столичный аэропорт Шереметьево вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Вечером 6 июля ПВО сбила шесть беспилотников , летевших на Москву.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за прошедшие сутки 185 беспилотников.