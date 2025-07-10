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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили несколько дронов на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, которое мэр опубликовал в 15:44.

Через 24 минуты Собянин написал об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника. Еще через 8 минут он написал о третьем беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.

Предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к Москве в ночь на 9 июля, тогда силы ПВО сбили два дрона. В целях обеспечения безопасности столичный аэропорт Шереметьево вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Силы ПВО уничтожили ночью 14 дронов
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Фото:Минобороны России

Вечером 6 июля ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за прошедшие сутки 185 беспилотников.

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Евгений Вахляев
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