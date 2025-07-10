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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 185 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские ПВО уничтожили 185 беспилотников, об этом сообщает Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

За прошедшую ночь российские ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких регионах. Восемь дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области, два — в Крыму, а также по одному в Пензенской и Курской областях.

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Анастасия Ярославцева
Минобороны дроны Россия
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