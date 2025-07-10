В белгородском селе мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ
В Новой Таволжанке местный житель погиб при ударе украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю, в результате которого погиб мужчина», — написал он.
Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее губернатор рассказал, что в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения «Орлан». Мужчина пострадал при несении службы в районе хутора Екатериновка Волоконовского района. В Волоконовской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.
Минобороны России отчиталось об уничтожении 185 дронов над российскими регионами. За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких субъектах.
Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах.
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