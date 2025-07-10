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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Московским регионом

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Московского региона, всего было обезврежено 25 БПЛА, об этом сообщает Минобороны.

«В период с 15:00 мск до 16:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Из 25 сбитых БПЛА:

  • 14 были уничтожены над Брянской областью;
  • 8 — над Белгородской областью;
  • 3 — над Московским регионом.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

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Анастасия Ярославцева
Минобороны дроны Москва
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