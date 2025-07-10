Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Московским регионом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Московского региона, всего было обезврежено 25 БПЛА, об этом сообщает Минобороны.

«В период с 15:00 мск до 16:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из 25 сбитых БПЛА:

14 были уничтожены над Брянской областью;

8 — над Белгородской областью;

3 — над Московским регионом.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.