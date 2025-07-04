Во Владивостоке отменили Сабантуй из-за гибели заместителя главкома ВМФ

Запланированное на 4 июля во Владивостоке празднование Сабантуя отменено в связи с гибелью с гибелью в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России, бывшего командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Михаила Гудкова. Об этом сообщило правительство Приморского края.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — говорится в сообщении.

О гибели Гудкова 3 июля сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что был лично знаком с командиром, которого он описал как «сильного духом воина».

Позже Минобороны сообщило, что Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что он скончался в результате поражения передового командного пункта.

Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Заместителем главнокомандующего ВМФ России Гудкова назначили в марте этого года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. «Российская газета» писала, что эта бригада участвовала в боевых действиях в Курской области.