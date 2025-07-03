«Фонтанка» сообщила об отмене военно-морского парада на День ВМФ

В этом году День ВМФ отмечается 27 июля. Как пишет издание, решение об отмене связано с мерами безопасности. В прошлом году кронштадтская часть парада была отменена впервые за восемь лет

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад на День ВМФ, пишет «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников. В этом году День Военно-морского флота отмечается 27 июля. Собеседники объяснили решение об отмене мероприятия мерами безопасности.

Как пишет издание, подготовку к параду остановили в первых числах июля. Тренировки прекратили пешие расчеты, которые завершают парад на Сенатской площади, корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд. Также не состоится и авиационная часть.

В этот день запланированы только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади, сообщает «Фонтанка».

РБК направил запрос в Минобороны.

В прошлом году военно-морской парад прошел 28 июля. Его принимал президент Владимир Путин вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым. Тогда кронштадтская часть парада впервые за восемь лет была отменена из-за данных разведки о готовящейся воздушной атаке, писала «Фонтанка». В Петербург пришли корабли Северного флота, но за несколько дней до мероприятия ушли обратно на базу.

Незадолго до парада Белоусов переговорил по телефону с занимавшим тогда пост главы Пентагона Ллойдом Остином. Позднее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что российский министр в разговоре с коллегой передал тому «очень серьезное предостережение» по поводу «возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона». Как писала газета The New York Times со ссылкой на источники, Белоусов созвонился с Остином из-за полученных Москвой данных о готовящейся тайной операции Киева, которая, по ее мнению, была одобрена США.

Затем Рябков утверждал, что сигнал российской стороны «дошел» до США и «некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону». «Мы избежали нового эскалационного витка», — сказал Рябков.