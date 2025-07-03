 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ Гудков

Сюжет
Военная операция на Украине
Герой России Михаил Гудков погиб в Курской области. В марте Гудкова назначили заместителем главкома ВМФ, до этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота
Михаил Гудков
Михаил Гудков (Фото: Минобороны России)

В Курской области погиб генерал-майор и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кожемяко отметил, что был лично знаком с Гудковым, которого он описал как «сильного духом воина». По словам губернатора, Гудков не представлял себя нигде, кроме флота, поэтому, даже став заместителем главкома ВМФ, «не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов».

Путин назначил заместителя командующего ВМФ
Политика
Михаил Гудков

Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Заместителем главнокомандующего ВМФ России Гудкова назначили в марте этого года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. «Российская газета» писала, что 155-я бригада во главе с Гудковым участвовала в боевых действиях в Курской области.

Осенью 2023 года Гудков, который тогда имел звание полковника, был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями», сообщало Минобороны.

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ Гудков
Video

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
военно-морской флот Курская область Военная операция на Украине ВМФ Тихоокеанский флот
Материалы по теме
Вместе с замкомандующего ВМФ Гудковым погиб еще один офицер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
IT-предприниматель заявил, что избитый в Баку россиян — его подчиненный Политика, 14:03
В Карелии предложили ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах Политика, 14:02
Эксперты обсудили, как объединить усилия для реализации молодежи Отрасли, 14:01
Набиуллина рассказала, когда рассмотрят снижение ключевой ставки Экономика, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Опубликованы результаты рейтинга репутации банков России RQ Index РБК Компании, 14:00
МВД Ингушетии опровергло информацию об обысках в ведомстве Политика, 13:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам Политика, 13:54
В Deutsche Bank предупредили о препятствиях для перевооружения Европы Политика, 13:53
В Солнечной системе нашли межзвездный объект Общество, 13:46
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни Финансы, 13:43
Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье Политика, 13:38
Игры женского Евро 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о Жоте Спорт, 13:38
В Ростовской области уволили директора водоканала из-за аварий на трубах Общество, 13:27