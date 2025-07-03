В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ Гудков
В Курской области погиб генерал-майор и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Кожемяко отметил, что был лично знаком с Гудковым, которого он описал как «сильного духом воина». По словам губернатора, Гудков не представлял себя нигде, кроме флота, поэтому, даже став заместителем главкома ВМФ, «не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов».
Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Заместителем главнокомандующего ВМФ России Гудкова назначили в марте этого года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. «Российская газета» писала, что 155-я бригада во главе с Гудковым участвовала в боевых действиях в Курской области.
Осенью 2023 года Гудков, который тогда имел звание полковника, был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями», сообщало Минобороны.
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