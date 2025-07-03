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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье

Минобороны: генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Гудков (слева)
Михаил Гудков (слева) (Фото: kozhemiakoofficial / Telegram)

Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны России. Это произошло накануне, 2 июля.

Ранее о гибели Гудкова рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом в марте. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Решение о назначении Гудкова тогда принял президент Владимир Путин.

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ Гудков
Политика
Михаил Гудков

Президент сказал в марте, встречаясь с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск», что опыт Гудкова «нужно тиражировать на другие подразделения». «По мнению министра обороны, начальника Генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения вооруженных сил и прежде всего, конечно, подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично», — говорил президент.

Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье
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Медалью «Золотая звезда» Героя России Гудкова наградили осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями», сообщало Минобороны.

«Российская газета» писала, что 155-я бригада морской пехоты ТОФ в 2022 году принимала участие в боевых действиях в предместьях Киева, в ДНР и ЛНР, а также в занятии Мариуполя. В январе 2025 года, сообщало издание, соединение во главе с Гудковым сражалось в Курской области. Путин назвал бригаду одной из лучших.

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