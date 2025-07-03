Вместе с замкомандующего ВМФ Гудковым погиб еще один офицер
В Курской области погибли генерал-майор и заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков и его товарищ, морпех Нариман Шихалиев, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава выразил соболезнования бойцам и другим погибшим в Курской области.
По данным администрации Табасаранского района Дагестана, Шихалиев служил по контракту в подразделении 155-й отдельной бригады морской пехоты в составе Вооруженных сил России. С первых дней военной операции он находился на передовой и успешно выполнял поставленные командованием задачи, уточнила пресс-служба. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
Погибший Михаил Гудков был генерал-майором гвардии, Героем России и Героем Приморья, а также заместителем главнокомандующего Военно-морского флота России, экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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