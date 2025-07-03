Погибший в Курской области замкомандующего ВМФ Гудков. Видео
Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков много общался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, рассказал последний.
Губернатор опубликовал посмертное видео, посвященное генерал-майору. На кадрах показаны Гудков с губернатором в различных ситуациях — на командном пункте при награждении, в официальной обстановке. Также на видео показаны бои, которые ведут российские войска.
По словам Кожемяко, погибший генерал был «сильным духом воином, который не представлял себя нигде, кроме флота». Гудков командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ведет бои в зоне военной операции. После назначения на должность замкомандующего ВМФ, Гудков «не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», сообщил Кожемяко.
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