Хинштейн показал фото с погибшим замом главнокомандующего ВМФ Гудковым

Александр Хинштейн (слева) и Михаил Гудков (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал совместное фото с погибшим генерал-майором и заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаилом Гудковым. Снимок сделан в поселке Коренево в Курской области — за спинами Хинштейна и Гудкова видна табличка с названием населенного пункта.



«Это фото мы с Михаилом Гудковым, тогда еще командиром 155-й бригады, делали в начале года в Коренево. Никто не мог представить, что поклонный крест за нашими спинами наполнится теперь таким печальным смыслом», — написал врио губернатора.

Хинштейн напомнил, что военный погиб в регионе, находясь при исполнении. Об этом же недавно сообщили в Минобороны, уточнив, что Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

«Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал Хинштейн.

Михаил Гудков — уроженец Новосибирска, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В марте 2025 года его назначили заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России. До этого Гудков командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боевых действиях в Курской области.

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На новую должность Гудкова назначил президент России Владимир Путин. Во время встречи с моряками подводного крейсера «Архангельск» Путин отметил, что опыт Гудкова «нужно тиражировать на другие подразделения», особенно морской пехоты, которая, по его словам, «в целом воюет отлично».