«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Гудков погиб после поражения передового командного пункта в Курской области, утверждает источник «Коммерсанта». Минобороны сообщало, что замглавкома ВМФ погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов

Михаил Гудков (Фото: Минобороны России)

Заместитель главнокомандующего ВМФ России гвардии генерал-майор, Герой России Михаил Гудков погиб в результате поражения передового командного пункта в Курской области, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

О гибели Гудкова первым сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что замглавкома ВМФ «погиб, выполняя долг офицера, вместе со своими однополчанами», но подробностей не привел. По словам источника «Коммерсанта», огневой налет, при котором погиб Гудков, произошел во время построения личного состава.

Кожемяко говорил, что среди погибших — «верный товарищ» заместителя главнокомандующего ВМФ Нариман Шихалиев. Минобороны России следом сообщило, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. В 2005 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище, а после был направлен в Воздушно-десантные войска. Позже Гудков проходил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России, а дальше его перевели в морскую пехоту. Сначала Гудкова назначили заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а после — ее командиром.

В марте 2025 года Михаил Гудков занял пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. Под его началом находилась морская пехота, а также ракетные и артиллерийские береговые войска. Занимался вопросами реорганизации морской пехоты.

Воинское звание генерал-майора Гудков получил в 2024 году. Годом ранее его наградили «Золотой Звездой» Героя России «за мужество и воинскую доблесть», проявленные в зоне военной операции. Награду ему лично вручил Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России.