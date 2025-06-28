Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев на Урале

Баку выразил обеспокоенность в связи с задержанием и гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СК и МВД заявили о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

МИД Азербайджана призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Баку выразил обеспокоенность «в связи с гибелью <...> соотечественников, получением некоторыми из них серьезных ранений, а также задержанием девяти человек в результате спецоперации ФСБ России в домах азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня».

«Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — заявил МИД.

В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области РБК заявили о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых был задержан «ряд лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга», у них прошли обыски. В частности, с обысками пришли в ТЦ «Баку Плаза», пишет E1.ru.

По данным Ura.ru, накануне в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, некоторых из них отпустили после следственных действий. Среди задержанных искали убийцу, сообщает агентство. Об этом также пишет E1.ru.

Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом об убийстве торговца, которое было возбуждено еще в 2001 году. Расследование ведут сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет регионального СУ СК. Двое из подозреваемых скончались, сообщает Ura.ru.

По информации E1.ru, один из главных подозреваемых скончался, когда к нему ворвались силовики. Как рассказал порталу его знакомый, мужчине «стало плохо, он схватился за сердце». «Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был», — сказал собеседник. Погибший был одним из братьев, которых подозревают в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году, пишет издание.

Trend сообщает, что утром 27 июня в Екатеринбурге более чем в десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, был проведен рейд. Большинство членов семьи Сафаровых, родом из Агдама, были задержаны. В ходе рейда погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Еще три человека были госпитализированы.

По словам источника Ura.ru, в рамках дела допрашивали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. Сам Шихлинский назвал это «враньем и ложью».