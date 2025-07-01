К задержанным сотрудниками «Sputnik Азербайджан» не пускают дипломатов

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Задержанные журналисты «Sputnik Азербайджан» не выходят на связь. К ним вторые сутки не пускают родственников и консульских работников, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу международной медиагруппы «Россия сегодня» (входят в один медиахолдинг со Sputnik).

30 июня азербайджанские правоохранители задержали семерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», двое из которых — глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В офисе провели «оперативно-разыскные мероприятия». Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двоих задержанных арестовали, остальных — привлекли к уголовной ответственности.

Медиагруппа «Россия сегодня» требует немедленного освобождения сотрудников. Журналистов задержали «по надуманным обвинениям», сообщили там. «МИА «Россия сегодня» требует беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг», — приводит слова пресс-службы медиагруппы агентство «РИА Новости».

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. Там ему вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить российских журналистов.

Российско-азербайджанские отношения обострились на фоне массовых задержаний в Екатеринбурге в рамках дела о заказных убийствах. МИД Азербайджана призвал Россию провести «срочное расследование» и привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии». Позже СК России сообщил о смерти одного из задержанных. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.