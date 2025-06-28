МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел, сообщила РБК представитель МИД России Мария Захарова.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — отметила она.

Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — сказала Захарова.

Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальную информацию по мере поступления обнародует СК, добавила дипломат.

Баку ранее заявил, что просит привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий, так как, по его информации, некоторые азербайджанцы погибли и были ранены.

Задержания прошли утром 27 июня, сообщал МИД Азербайджана. Уральские портал E1.ru и Ura.ru сообщали, что в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев республики, двое из них умерли. Одному из них стало плохо с сердцем после визита силовиков, по второму информация уточняется, писали издания. Некоторых после следственных действий уже отпустили, другие дали признательные показания.

Согласно информации порталов, задержания прошли по делу об убийстве 2001 года. E1.ru уточняет, что тогда толпа зарезала кухонным ножом выходца из Азербайджана Юниса Пашаева. Основные подозреваемые — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы скандально известного кафе «Каспий». Они же и являются погибшими, утверждает портал.

Материал дополняется