 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел, сообщила РБК представитель МИД России Мария Захарова.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — отметила она.

Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — сказала Захарова.

Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальную информацию по мере поступления обнародует СК, добавила дипломат.

Баку ранее заявил, что просит привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий, так как, по его информации, некоторые азербайджанцы погибли и были ранены.

СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев
Политика
Фото:СУ СК по Свердловской области

Задержания прошли утром 27 июня, сообщал МИД Азербайджана. Уральские портал E1.ru и Ura.ru сообщали, что в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев республики, двое из них умерли. Одному из них стало плохо с сердцем после визита силовиков, по второму информация уточняется, писали издания. Некоторых после следственных действий уже отпустили, другие дали признательные показания.

Согласно информации порталов, задержания прошли по делу об убийстве 2001 года. E1.ru уточняет, что тогда толпа зарезала кухонным ножом выходца из Азербайджана Юниса Пашаева. Основные подозреваемые — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы скандально известного кафе «Каспий». Они же и являются погибшими, утверждает портал.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Российского адвоката впервые лишили статуса из-за проживания вне России Общество, 17:54
Путин вновь выразил уверенность в победе России в военной операции Политика, 17:44
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале Политика, 17:38
Глава МИД Польши счел, что Путин «идет по пути Брежнева» Политика, 17:34
Игроков «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» накажут за массовую драку Спорт, 17:30
1 июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке Общество, 17:24
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Суд арестовал последователя блогера Лесли, обучавшего домогаться девушек Общество, 16:49
Гонку «Формулы-2» прервали после аварии с несколькими переворотами Спорт, 16:38
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
СК заявил, что упавший под Коломной Як-18Т делал фигуру высшего пилотажа Общество, 16:29
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по израильскому городу Беэр-Шева Политика, 16:16