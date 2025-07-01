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Политика ,  
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Россиян в Азербайджане скрутили и посадили в микроавтобусы. Видео

Появились кадры со скрученными и задержанными в Азербайджане россиянами

Россиян в Азербайджане скрутили и посадили в микроавтобусы. Видео
Video

Азербайджанские спецслужбы показали кадры задержания россиян. В Баку 1 июля сообщили о ликвидации двух организованных преступных групп с участием россиян.

На видео и фотографиях видно, как силовики поставили около стены задержанных. После этого их положили лицом в землю, обыскали, надели наручники и погрузили в микроавтобусы. На кадрах видно, что сотрудники азербайджанских спецслужб действуют жестко — на лицах некоторых из задержанных видны синяки.

В Баку сообщили, что подозревают задержанных в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az
Фото: Report.az

Ранее МВД Азербайджана также сообщило, что после обысков в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») было возбуждено дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Были задержаны семь человек.

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана. На Смоленский бульвар Рахман Мустафаев прибыл сегодня, однако от комментариев журналистам отказался. Ему вручили ноту с требованием освободить журналистов.

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Азербайджан Россия россияне задержания
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