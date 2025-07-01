Посол Азербайджана прибыл в МИД из-за задержания российских журналистов

Азербайджанский посол был вызван после визита силовиков в офис редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а также задержанием двух человек. Перед этим МИД Азербайджана вызвал российского представителя из-за задержаний в Екатеринбурге

Рахман Мустафаев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В МИД России прибыл вызванный посол Азербайджана Рахман Мустафаев, передает ТАСС. Он не дал комментариев журналистам.

Мустафаева вызвали в связи с недружественными действиями властей Азербайджана и из-за задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», пояснил МИД накануне.

Азербайджанская полиция 30 июня пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. В полиции сообщили, что проводят операцию в офисе издания. Тогда несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием.

На прошлых выходных МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых в связи с задержанием группы азербайджанцев в Екатеринбурге и смертью двух подозреваемых. Задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений», пояснил российский МИД. Кремль отметил, что действия правоохранительных органов быть поводом для дипломатических демаршей не могут.

Силовики в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана, сообщали Ura.ru и E1.ru. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом об убийстве торговца, заведенным в 2001-м. По данным E1.ru, основные подозреваемые — братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». Им стало плохо после визита силовиков, один из них умер.