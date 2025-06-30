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Политика ,  
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Глава МИД Армении вновь не поехал на заседание ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не приехал на заседание ОДКБ в Киргизии
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, сообщает «Sputnik Армения».

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации проходит в Чолпон-Ате.

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29–30 июня с визитом в Армении находится глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Запланирована ее совместная пресс-конференция с Мирзояном, передает News.am.

В 2024 году Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Киргизии. В том же году Ереван объявил, что не будет участвовать во встрече стран — участниц организации, что сделал и годом ранее, когда в 2023 году Мирзоян заявил, что не поедет в Минск на заседания ОДКБ.

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После, в марте 2025 года, армянские власти уведомили секретариат ОДКБ о решении приостановить участие в финансировании организации. Об этом же они заявили и в 2024 году. Тогда же Ереван сообщил о заморозке членства в ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян допустил выход из организации.

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Полина Дуганова
ОДКБ Армения Ереван Киргизия саммит заседание
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