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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван рассказал, когда примет «окончательное решение» по членству в ОДКБ

МИД Армении потребовал политических заявлений от стран ОДКБ, включая Россию
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Виды Еревана&nbsp;
Виды Еревана  (Фото: GTW / imageBROKER / Global Look Press)

Армения примет «окончательное решение» о членстве в ОДКБ, если партнеры по организации так и не выступят с политическими заявлениями по поводу действий Азербайджана, сообщил замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян, передает «Новости-Армения».

«В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе, Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — отметил Костанян.

Он подчеркнул, что Ереван «не намекает, а говорит прямо». Костанян добавил, что момент для «того или иного шага» Армения определит сама, так как является суверенным государством.

Российский президент Владимир Путин осенью отмечал, что Армения пока не заявляла о выходе из ОДКБ, она «взяла паузу». По мнению главы государства, «существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ».

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