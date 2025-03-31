Армения уведомила ОДКБ, что не будет финансировать организацию

Ереван около года назад «заморозил» членство в ОДКБ, обвиняя ее в нежелании защитить суверенитет Армении. МИД России отмечал, что отказ платить взносы может привести к «разным сценариям», но вряд ли это будет исключение из ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Власти Армении уведомили секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что воздержатся от участия в финансировании организации, сообщили в армянском МИДе агентству Sputnik Армения.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — говорится в сообщении.

В мае прошлого года Ереван уже объявлял, что не будет участвовать в финансировании работы ОДКБ. Российский МИД указывал, что из-за этого бюджет организации пришлось скорректировать. Постпред России при объединении Виктор Васильев уточнял, что одну половину взносов обеспечивает Россия, а вторую по 10% — другие пять стран-участниц (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения).

В начале марта замглавы российского МИДа Александр Панкин говорил, что если Армения до конца этого года не оплатит взнос в бюджет ОДКБ, то страны — участницы объединения «могут рассмотреть разные сценарии», но «выгонять» или «автоматически» исключать государство из организации вряд ли будут.

В прошлом году Ереван заявлял о заморозке членства в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян допускал выход из организации. Свою позицию Армения объясняла тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, была безразлична к защите Армении и не выполнила своих функций по отношению к Еревану.

Также Пашинян заявлял, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против Армении. Сами государства он не называл, но в последние месяцы наблюдается обострение его отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он сам отмечал, что Ереван «обижается» на него из-за поддержки Баку.