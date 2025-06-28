Фицо назвал новый пакет санкций ЕС против России «очень секси для всех»

Новый 18-й пакет санкций против России выглядит «очень секси», но эффекта от ограничений не будет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видео словами которого публикует агентство Ruptly.

«18-й пакет санкций выглядит очень «секси» для всех. Все только о нем и говорят», — отметил политик.



Фицо отметил, что вокруг новых санкций много ожиданий, но ни от этого пакета, ни от предыдущих эффекта ждать не стоит. Однако Словакия обеспокоена будущей остановкой газа, которая может случиться 1 января 2028 года, добавил он.



«Сейчас мы обеспокоены, что санкции остановят поток газа с 1 января 2028 года. А моя обязанность — защищать национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленность», — сказал премьер.

На саммите в Брюсселе 18-й пакет санкций против России утвержден не был. Фицо наложил вето на него, писал портал Index со ссылкой на источники. Премьер говорил 26 июня, что Словакия не поддержит новый пакет санкций и потребует отложить голосование до решения вопросов, связанных с поставками газа после 2027 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что его страна вместе со Словакией предотвратила принятие очередного пакета антироссийских санкций.

18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает в том числе возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что пакет мер также будет включать снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако, по данным Politico, ЕС отказался от этих планов из-за ирано-израильского конфликта.

Российские власти считают западные санкции незаконными и требуют их отмены. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе.