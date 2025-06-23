Сийярто: Венгрия и Словакия не дали принять 18-й пакет антироссийских санкций

Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет антироссийских санкций

Петер Сийярто считает, что очередные ограничения приведут к росту коммунальных платежей в самой Европе

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что его страна вместе со Словакией предотвратила принятие очередного пакета антироссийских санкций.

«Брюссель хочет запретить государствам — членам ЕС закупать дешевые российские газ и нефть», — объяснил министр. Также он предупредил, что принятие такого пакета приведет к росту расходов на коммунальные услуги.

«Мы ясно дали понять, что не позволим венграм отправлять деньги на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции», — цитирует Сийярто «24 hu».

В начале июня стало известно, что в ЕС обсуждается 18-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Под них попали 75 физических и юридических лиц, в том числе гендиректор КАМАЗ, директор музея «Херсонес Таврический», «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по населению Европы.