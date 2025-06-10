 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В ЕК назвали размер снижения потолка цен на российскую нефть

ЕК предложила G7 снизить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель
Сюжет
Война санкций
Потолок цен на сырую российскую нефть предлагается снизить с $60 до $45 за баррель. Россия не поставляет нефть и нефтепродукты по контрактам, где соблюдается это ограничение. Путин продлил этот запрет до конца года
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Предполагается, что мера войдет в 18-й пакет антироссийских санкций, который сейчас обсуждает ЕС. Москва считает санкции западных стран незаконными.

По словам фон дер Ляйен, рассматривается возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен
Политика
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В целом меры в 18-м пакете санкций ЕС будут направлены против российского военно-промышленного комплекса, сказала глава Еврокомиссии. Также они будут нацелены на снижение доходов Москвы от энергоносителей.

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.

Россия ввела ответные меры с 1 февраля 2023 года, их действие несколько раз продлевали. Был запрещен экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен, установленному «Большой семеркой». 10 июня президент России Владимир Путин продлил запрет до конца 2025 года.

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Под них попали 75 физических и юридических лиц, в том числе гендиректор КАМАЗ, директор музея «Херсонес Таврический», «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК. После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже начал работу над 18-м пакетом ограничений. Источники газеты Financial Times говорили, что с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия между странами Евросоюза по поводу нового пакета санкций до конца июля.

Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Путин называл снятие санкций одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
потолок цен на нефть Урсула фон дер Ляйен санкции Еврокомиссия G7
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
ЕС предложил снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель
Политика
Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен
Политика
Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
ГД во втором чтении одобрила законопроект о расселении граждан по КРТ Недвижимость, 17:34
Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников» Политика, 17:33
Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область Политика, 17:30
Биржевой курс юаня обновил минимум за два года Инвестиции, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию Политика, 17:16
Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах Общество, 17:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце Политика, 17:12
Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению⁠ Политика, 17:11
ВТБ решил снизить ставки по рыночной ипотеке Финансы, 17:08
В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы Политика, 17:08
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых» Политика, 16:58
Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода сил в Закарпатье Политика, 16:56