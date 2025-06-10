В ЕК назвали размер снижения потолка цен на российскую нефть
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
Предполагается, что мера войдет в 18-й пакет антироссийских санкций, который сейчас обсуждает ЕС. Москва считает санкции западных стран незаконными.
По словам фон дер Ляйен, рассматривается возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.
В целом меры в 18-м пакете санкций ЕС будут направлены против российского военно-промышленного комплекса, сказала глава Еврокомиссии. Также они будут нацелены на снижение доходов Москвы от энергоносителей.
Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.
Россия ввела ответные меры с 1 февраля 2023 года, их действие несколько раз продлевали. Был запрещен экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен, установленному «Большой семеркой». 10 июня президент России Владимир Путин продлил запрет до конца 2025 года.
20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Под них попали 75 физических и юридических лиц, в том числе гендиректор КАМАЗ, директор музея «Херсонес Таврический», «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК. После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже начал работу над 18-м пакетом ограничений. Источники газеты Financial Times говорили, что с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия между странами Евросоюза по поводу нового пакета санкций до конца июля.
Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Путин называл снятие санкций одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.
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