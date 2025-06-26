Словакия раскрыла, как долго будет препятствовать санкциям против России

Словакия 27 июня не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, заявил премьер Фицо. Братислава предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с отказом от импорта российского энергосырья в страны Евросоюза

Роберт Фицо (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Словакия не поддержит новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России и потребует отложить голосование до тех пор, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает Reuters.

«Завтра Словакия не будет голосовать по 18-му пакету санкций. Мы считаем это едиными мерами [с планом отказа от импорта российских энергоносителей], и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем принимать дальнейшие санкции», — сказал Фицо на заседании парламентского комитета перед отъездом на саммитидеров Евросоюза в Брюсселе.

По словам словацкого премьера, новые антироссийские санкции могут привести к дефициту поставок и росту цен, а также к потерям в размере до €20 млрд за нарушение долгосрочного контракта с российской энергетической компанией «Газпром».

О том, что страны ЕС обсуждают новый пакет санкций против России, который станет уже 18- по счету, стало известно в начале июня. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

За месяц до этого Еврокомиссия представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей. План предполагает, что поставки российского газа должны быть прекращены к концу 2027 года, а ядерного топлива — к 2030-му. Фицо, комментируя отказ от импорта из России, говорил, что Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам.

Наряду со Словакией против санкций в отношении России выступает Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркивал, что Будапешт так же как и Братислава не допустит реализации плана по отказу от российского газа. По его оценкам, такая инициатива нанесет серьезный ущерб социально-экономическим интересам Венгрии и обойдется стране в 800 млрд форинтов (более $2,2 млрд).

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов блока. Словакия и Венгрия неоднократно блокировали новые ограничения против России, последний раз — 18 июня. 17-й пакет санкций против России ЕС принял в мае. Он включает в том числе рестрикции для 189 танкеров, которые Брюссель считает связанными с российским теневым флотом, а также ограничения для компаний из третьих стран.

Россия считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. В Кремле, отвечая на угрозы санкциями, говорили, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем.