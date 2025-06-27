Index: Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций против России на саммите ЕС

Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций против России на саммите ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России на саммите в Брюсселе, сообщает портал Index со ссылкой на источники.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан не подписал текст документа Совета ЕС в поддержку Украины, отмечает издание.

Как передает Index, перед началом саммита Фицо провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако они не завершились компромиссом. В результате обсуждение санкционного пакета было исключено из повестки, чтобы избежать его формального отклонения. Принятие ограничительных мер в рамках ЕС требует единогласного одобрения всех стран-членов.

Ранее 26 июня Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России и потребует отложить голосование до урегулирования вопросов, связанных с поставками газа после 2027 года.

По мнению Фицо, предложенные меры могут повлечь риски перебоев в поставках газа и рост цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения долгосрочного контракта с «Газпромом». Убытки Братиславы в этом случае могут достигнуть €20 млрд, отметил он.

Обсуждение нового санкционного пакета началось в ЕС в начале июня. Среди предложений — снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, введение ограничений на транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также против банков, участвующих в обходе санкционного режима.

Параллельно Еврокомиссия представила стратегию по отказу от российских энергоносителей. Документ предусматривает прекращение импорта газа к концу 2027 года и ядерного топлива — к 2030 году. Словакия и Венгрия выступают против такого курса, считая его экономически необоснованным.

Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.