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Политика ,  
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Politico узнало об отказе ЕС от снижения потолка цен на российскую нефть

ЕС отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Соответствующее предложение появилось в мае. Причина отказа от него — конфликт Ирана и Израиля, который может привести к росту цен
Фото: Михаил Медведев / ТАСС
Фото: Михаил Медведев / ТАСС

Европейский союз отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Это решение связано с израильско-иранским конфликтом, пишет Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

В мае Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия и «самые влиятельные» страны — участницы Евросоюза призывают к снижению предельной цены на сырую нефть из России с $60 до $45 за баррель. Газета тогда отметила, что единогласного решения о снижении потолка цен на нефть в ЕС пока нет.

По словам источников Politico, конфликт между Израилем и Ираном сделал план по ограничению цен на российскую нефть невыполнимым. В Европе опасаются, что война между этими странами приведет к росту цен на нефть, добавили они.

«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — сказал один из источников.

Reuters узнал, что мешает G7 снизить потолок цен на российскую нефть
Политика
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023 года также начали действовать ограничения на нефтепродукты. Тогда же Россия ввела ответные меры и запретила экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Цены на нефть резко выросли за несколько дней с 13 июня, когда Израиль и Иран начали обмениваться ударами. С начала месяца котировки подскакивали более чем на 20%.

Reuters ранее тоже писал, что рост цен на нефть на фоне действий Израиля может стать препятствием для снижения потолка цен. Агентство назвало ключевым вопросом вокруг конфликта обеих стран то, приведет ли он к перебоям в Ормузском проливе. Через него, по оценке Reuters, проходит около пятой части мировых поставок нефти, или примерно 18–19 млн барр. в сутки.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Евросоюз нефть дипломаты Израиль Иран
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