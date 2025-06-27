ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Работа над новым пакетом санкций «находится на продвинутой стадии», заявил глава Евросовета. Вместе с тем лидеры стран ЕС договорились продлить уже действующие ограничения

Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Представители стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России, объявил на пресс-конференции глава Европейского совета Антониу Кошта.

Работа над новыми ограничениями продолжается, она «находится на продвинутой стадии», заявил Кошта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что она завершится «в скором времени».

По данным издания Index, вето на новый пакет наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Перед началом встречи он поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но обсуждения они завершились компромиссом. В результате санкции исключили из повестки, чтобы избежать его формального отклонения.

Вместе с тем, как пишут Reuters и AFP со ссылкой на источники, государства ЕС договорились продлить уже действующие санкции, введенные против России в связи с военными действиями на Украине, еще на шесть месяцев.

Принятие новых ограничительных мер и продление старых требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

18-й пакет санкций предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Против новых мер выступает не только Словакия, но и Венгрия. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто считает, что они приведут к росту коммунальных платежей в самой Европе. Фицо обещал препятствовать ограничениям до тех пор, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года.

Российские власти считают западные санкции незаконными и требуют их отмены. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе.