Армия Израиля объявила о новой фазе военной кампании против Ирана, но в Газе

Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена

Сотрудник сил безопасности проходит мимо жилого комплекса, пострадавшего от ракетного удара Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль, 24 июня 2025 года (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Военная кампания Израиля против Ирана не завершена, ее ждет новая фаза, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана еще не окончена. Мы вступаем в новую фазу, основанную на достижениях текущей. <...> Теперь фокус снова смещается на Газу — вернуть заложников домой и ликвидировать режим ХАМАС», — говорится в сообщении.

Израиль начал наносить удары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. В ответ Тегеран начал военную операцию против Израиля, в том числе с использованием баллистических и гиперзвуковых ракет.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им нанесен ущерб, заявили в МАГАТЭ. В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.

Иран в ночь на 24 июня атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре — это крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих. Погибших в результате атаки не было. Иран предупредил США и Катар о намерении атаковать базу.

После атаки на базу Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана, об этом же сообщило телевидение Ирана. Однако вскоре Трамп обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.

ЦАХАЛ 21 июня заявил об убийстве командующего палестинским подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Изади, который был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. В январе Израиль и ХАМАС заключили перемирие, которое продержалось до середины марта. С середины мая Израиль проводит новое крупное наступление в Газе.