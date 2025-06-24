Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена
Военная кампания Израиля против Ирана не завершена, ее ждет новая фаза, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ.
«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана еще не окончена. Мы вступаем в новую фазу, основанную на достижениях текущей. <...> Теперь фокус снова смещается на Газу — вернуть заложников домой и ликвидировать режим ХАМАС», — говорится в сообщении.
Израиль начал наносить удары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. В ответ Тегеран начал военную операцию против Израиля, в том числе с использованием баллистических и гиперзвуковых ракет.
В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им нанесен ущерб, заявили в МАГАТЭ. В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.
Иран в ночь на 24 июня атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре — это крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих. Погибших в результате атаки не было. Иран предупредил США и Катар о намерении атаковать базу.
После атаки на базу Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана, об этом же сообщило телевидение Ирана. Однако вскоре Трамп обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.
ЦАХАЛ 21 июня заявил об убийстве командующего палестинским подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Изади, который был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. В январе Израиль и ХАМАС заключили перемирие, которое продержалось до середины марта. С середины мая Израиль проводит новое крупное наступление в Газе.
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