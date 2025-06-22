Глава Пентагона заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Пит Хегсет (Фото: U.S. Department of Defense / Reuters)

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил министр обороны Пит Хегсет на брифинге после американских ударов по исламской республике в ночь на 22 июня.

Американские военные не наносили удары по вооруженным силам или гражданскому населению, подчеркнул Хегсет. Он также отметил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки.

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