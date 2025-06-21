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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ заявила о гибели одного из главных организаторов атаки 7 октября

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Война Израиля и Ирана

В ночь на 21 июня истребители израильских ВВС нанесли удар в районе Кума, убив командующего палестинским подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Саида Изади, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

«Аль-Кудс» — это зарубежное оперативное подразделение КСИР, отвечающее за сеть иранских прокси на Ближнем Востоке и за его пределами.

По данным ЦАХАЛ, Изади был ключевым координатором между руководством КСИР и лидерами палестинского исламистского движения ХАМАС. Он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а также отвечал за увеличение финансирования группировки. В ходе войны с Израиля с ХАМАС, развернувшейся после атаки Изади отвечал за руководство силами группировки в Ливане и обеспечение того, чтобы сектор Газа оставался под контролем ХАМАС.

Кроме того, как утверждают израильские военные, Изади был одним из разработчиков плана Ирана по уничтожению Израиля, который предполагал два этапа: ракетный обстрел со стороны Ирана и его прокси по всему Ближнему Востоку, а затем крупномасштабное вторжение боевиков на территорию Израиля.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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