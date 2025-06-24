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Война Израиля и Ирана ,  
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Блинкен назвал неразумным удар США по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США не должны были наносить удар по ядерным объектам Ирана, это было не мудрое и не необходимое решение, написал в колонке для The New York Times бывший госсекретарь Энтони Блинкен (2021-2025).

Блинкен при этом выразил надежду в успешности удара и признал, что это звучит парадоксально. «Теперь, когда военный жребий брошен, я могу только надеяться, что мы нанесли максимальный ущерб — ущерб, который даст президенту рычаги воздействия, необходимые ему, чтобы, наконец, заключить сделку, достичь которой ему до сих пор не удалось», — написал бывший госсекретарь.

При президентах-демократах Бараке Обаме и Джо Байдене администрация стремилась не допустить получения Ираном ядерного оружия, поскольку эта страна и без такого вооружения «достаточно плоха», объяснил Блинкен, но Трамп должен был использовать дипломатические возможности, которые оставались на момент его возвращения в Белый дом.

Кроме того, удар по Ирану стал возможен благодаря работе администраций Обамы и Байдена, уверен экс-госсекретарь. Он напомнил, что именно в то время была ускорена работа над противобункерной бомбой Massive Ordnance Penetrator (MOP), были разработаны планы действий, а в 2023 году прошли крупнейшие в истории совместные учения США и Израиля — «что-то вроде репетиции» для того, что произошло в последние недели.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им нанесен ущерб, заявили в МАГАТЭ. В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.

Иран в ночь на 24 июня атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре — это крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих. Погибших не было. Иран предупредил США и Катар о намерении атаковать базу.

После атаки на базу Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана.

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