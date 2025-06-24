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Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем

Трамп: Израиль и Иран согласились на полное и всеобъемлющее перемирие

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем.

«Поздравляем всех! Израиль и Иран полностью согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал он в Truth Social.

По его словам, первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».

«Это война, которая могла бы продолжаться в течение многих лет и разрушила бы весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет! Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки и БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ВЕСЬ МИР», — заключил Трамп.

Как ранее сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник, Тегеран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит для этого причин. По его словам, Иран продолжит борьбу до тех пор, пока "не достигнет прочного мира», и будет рассматривать заявления Израиля и США как «обман, призванный оправдать нападения на интересы Ирана».

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью уничтожение иранской ядерной программы. В минувшие выходные США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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