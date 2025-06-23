Иран начал удары по американским базам на Ближнем Востоке

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Иран объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает IRNA. Корпус стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) заявил, что атаки стали ответом «на вопиющую военную агрессию» США. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов раздаются в катарской столице — Дохе.

Информацию о запуске ракет из Ирана по американским военным объектам в Катаре и Ираке, подтвердили CNN два американских чиновника. По информации телеканала, в Ситуационной комнате уже собрались министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн.

«После вопиющей военной агрессии преступного режима США против мирных ядерных объектов Ирана и явного нарушения международного права, Корпус стражей исламской революции нанес сокрушительный и мощный ракетный удар по базе Аль-Удейд в Катаре», — говорится в заявлении КСИР.

Репортер Axios Барак Равид сообщил в X, что Иран запустил 10 ракет по базе США в Катаре. Источники Reuters также сообщают, что на американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны.

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