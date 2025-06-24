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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль решил прекратить удары по Ирану после беседы Нетаньяху и Трампа

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Израиль после очередных ударов по Ирану решил воздержаться от новых. Решение принято по итогам беседы Трампа и Нетаньяху, сообщил советник премьера. CNN пишет, что разговор был «исключительно жестким и прямолинейным»
Биньямин&nbsp;Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану после телефонных переговоров премьера страны Биньямина Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил в телеграм-канале советник премьера Дмитрий Гендельман.

«Президент Трамп выразил глубокую признательность Израилю за достижение всех целей войны, а также уверенность в прочности достигнутого режима прекращения огня», — добавил он.

Как сообщили в канцелярии Нетаньяху, прекращение огня между Израилем и Ираном было назначено на 07:00 утра (время в Израиле совпадает с московским). В 03:00 ночи Израиль нанес «мощный удар в самом сердце Тегерана, поразив объекты, принадлежащие иранскому режиму, и ликвидировав сотни бойцов [подчиненных КСИР добровольческих формирований] «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана».

Незадолго до вступления перемирия в силу, Иран выпустил залп ракет, одна из которых упала в Беэр-Шеве. При ударе погибли четверо граждан Израиля.

В 07:00 утра перемирие вступило в силу. Несмотря на это, в 07:06 утра Иран вновь выпустил ракету по территории Израиля, а в 10:25 — еще две, заявили в канцелярии.

Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана
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Там уточнили, что все выпущенные Ираном ракеты были либо перехвачены, либо упали в открытой местности, не нанеся ущерба.

В ответ на нарушения прекращения огня со стороны Ирана израильские ВВС уничтожили радиолокационную систему вблизи Тегерана, заключили там. Об этом ранее писали местные СМИ, в частности The Times of Israel. По данным ISNA, ударам подверглись окрестности городов Баболь и Бабольсер, расположенных к северо-востоку от Тегерана.

Как сообщили источники CNN, разговор Трампа и Нетаньяху насчет прекращения огня был «исключительно жестким и прямолинейным». По их словам, президент США был разгневан нарушением договоренностей.

Израиль и Иран обменивались ударами с 13 июня. Ночью Трамп объявил о перемирии после атаки Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Израиль впоследствии обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и нанес новые удары по его территории. Трамп со своей стороны заверял, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Он сказал журналистам, что «не знает, что они, черт подери, делают!», и пообещал посмотреть, сможет ли он это остановить.

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Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху США Иран Израиль
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Биньямин Нетаньяху
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