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Война Израиля и Ирана ,  
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МИД Турции заявил об обеспокоенности последствиями ударов США по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Турция обеспокоена возможными последствиями ударов США по ядерным объектам в Иране, это может привести к эскалации конфликта на глобальный уровень, сообщает МИД республики.

«Турция глубоко обеспокоена потенциальными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана. Текущие события могут превратить региональный конфликт в глобальный. Мы не хотим, чтобы этот катастрофический сценарий реализовался», — говорится в сообщении.

В турецком МИДе также призвали все заинтересованные стороны немедленно прекратить атаки и воздерживаться от «действий, которые могут привести к дальнейшим человеческим жертвам и разрушениям». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что единственным способом урегулировать спор вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры.

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При этом Турция готова выполнить свои обязательства и внести конструктивный вклад, подчеркнули в МИД.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, полный боекомплект бомб был сброшен на главный объект — Фордо.

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Дональд Трамп

Трамп назвал удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». Пентагон позднее 22 июня заявил, что ядерная программа Ирана в результате ударов была уничтожена. 

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США, атаковав ядерные объекты Ирана, нарушили устав ООН и международное право. Он предупредил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов и суверенитета. МИД России назвал удары США «безответственными». В ведомстве отметили, что «начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности».

Ранее источники Axios сообщили, что Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать переговоры Вашингтона и Тегерана в Стамбуле на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, однако попытка не удалась, так как им не удалось связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. С предложением организовать встречу выступил Эрдоган, который позвонил Трампу в понедельник, 16 июня.

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