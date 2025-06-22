Трамп выступил с обращением к нации после удара по Ирану

Трамп заявил, что в Иране осталось еще «много целей», но ключевые объекты «целиком и полностью уничтожены». Он поблагодарил Израиль, отметив, что страны «работали как команда»

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что удары по ядерным объектам Ирана были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

Трамп назвал атаку «впечатляющим военным успехом» и заявил, что Тегеран должен заключить мир. Если этого не произойдет, будущие удары будут намного хуже, пригрозил он, отметив, что в Иране осталось еще «много целей».

Цель Соединенных Штатов, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». «На протяжении 40 лет Иран говорил «Смерть Америке, смерть Израилю!», — заявил Трамп. Как утверждает республиканец, из-за иранских атак погибли более тысячи американцев и «сотни тысяч на Ближнем Востоке и по всему миру». «Я давно решил, что это не будет продолжаться», — сказал он.

Трамп поблагодарил военных США, а также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что страны «работали как команда» и «прошли большой путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю».

Ударам в ночь на 22 июня подверглись объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

В Иране заявили, что еще до нанесения ударов США объекты были эвакуированы. Организация по атомной энергии Ирана назвала атаки нарушением международного права.