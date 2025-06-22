«Дональд Трамп пошел на исторический риск». ИноСМИ об ударах США по Ирану

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Подробнее о том, что пишут об этих атаках мировые СМИ, — в подборке РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Getty Images)

The New York Times (США)

Для Трампа решение атаковать ядерную инфраструктуру враждебной страны стало самой значительной — и, возможно, самой рискованной — ставкой его второго президентского срока. Он делает ставку на то, что США смогут отразить любую ответную реакцию, которую руководство Ирана прикажет предпринять против более чем 40 тыс. американских военнослужащих, размещенных на базах по всему региону. Все они находятся в зоне досягаемости ракетного арсенала Тегерана, даже после восьми дней непрерывных атак со стороны Израиля. Кроме того, он делает ставку на то, что сможет удержать значительно ослабленный Иран от использования привычных методов — терроризма, захвата заложников и кибератак — в качестве более косвенных способов мести.

Самое важное — он рассчитывает, что ему удалось навсегда уничтожить шансы Ирана на восстановление своей ядерной программы. Это амбициозная цель: Иран ясно дал понять, что в случае нападения он выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия и переведет свою обширную программу в подполье. Именно поэтому Трамп уделил столько внимания разрушению объекта Фордо, который Иран тайно построил в середине 2000-х годов и который был публично раскрыт президентом Бараком Обамой в 2009 году. Именно там Иран производил почти все ядерное топливо, близкое к оружейному уровню, что вызывало наибольшую тревогу у США и их союзников.

The Economist (Великобритания)

На данный момент удар г-на Трампа отбросил ядерные амбиции Ирана назад. Однако последствия прямого американского удара по Ирану судьбоносны и непредсказуемы. Режим может перейти к эскалации, вынуждая г-на Трампа отвечать, или он может пошатнуться, вызвав этим хаос в регионе. Атаки могут стимулировать переговоры, которые положат конец как угрозе иранской бомбы, так и длительной изоляции Ирана. Или бомбардировка Ирана может оставить режим нетронутым, государством-изгоем, которое еще более намерено тайно разработать ядерное оружие, втянув Америку в долгосрочную кампанию по сдерживанию этой угрозы.

The Guardian (Великобритания)

После своего избрания Дональд Трамп предположил, что он мог бы выстроить новые отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который привык добиваться своего в Белом доме. Но после чуть более чем 150 дней пребывания у власти Трамп, похоже, попал в ту же ловушку, что и его предшественники, — и нанес самый по Ирану удар с самыми крупными последствиями за последние поколения.<…>

Израильский премьер сманеврировал так, чтобы США нанесли удар по иранским объектам обогащения урана сразу после серии военных атак, от которых Вашингтон не смог удержать Израиль. И теперь США готовятся к ответному удару, который может легко привести к полномасштабной войне.

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CNN (США)

Если ставка Трампа на уничтожение ядерной программы Ирана — несмотря на его утверждение, что он ее «уничтожил» с помощью американских авиаударов — не оправдается, этот нередко игнорирующий законы президент может направить США и весь мир на катастрофический путь. Теперь существует риск, что иранский режим ответит атаками на американские силы, объекты или мирных жителей в регионе, и конфликт перерастет в полномасштабную войну.

Таким образом, президент сделал огромную ставку на глобальную безопасность и свое собственное наследие. Он не может предсказать, какие последствия последуют после того, как США решительно поддержали атаку Израиля на Иран. Президент, пришедший к власти с обещаниями прекратить войны, похоже, начал еще одну.

CGTN (Китай)

Требования «безоговорочной капитуляции» от Ирана и размещение дополнительных военных сил в регионе угрожают эскалацией конфликта, который может выйти из-под контроля. Ближний Восток представляет собой сложную мозаику альянсов, соперничества и прокси-конфликтов. Реакция Ирана на израильские авиаудары демонстрирует хрупкий баланс сил и потенциал для быстрой эскалации. Удар США по ядерным объектам или военной инфраструктуре Ирана может спровоцировать жесткий ответ не только со стороны Ирана, но и со стороны его региональных союзников и прокси, что потенциально может разжечь более широкий региональный конфликт... История неоднократно показывала, что военные интервенции на Ближнем Востоке часто приводят к непредвиденным последствиям, включая затяжные конфликты и дестабилизацию региона.

The Jerusalem Post (Израиль)

Арсенал Ирана для возмездия обширен и хорошо отработан. «Хезболла» уже приведена в повышенную готовность на северной границе Израиля, а Ливан отчаянно пытается избежать втягивания в войну. В Ираке проиранские ополченцы угрожают ракетными обстрелами американских баз. В Йемене хуситы заявляют, что будут атаковать американские суда в Красном море — угроза, которая теперь звучит более правдоподобно, учитывая прямую роль Вашингтона.

Ни один из этих фронтов не должен вспыхнуть, но любой из них может. Эта нестабильность объясняет, почему предыдущие администрации избегали явного участия в израильских ударах. Трамп сделал ставку на то, что решительный удар сейчас обойдется дешевле, чем противостояние ядерному Ирану в будущем. Теория сдерживания аплодирует; теория эскалации морщится.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи должен нанести ответный удар, достаточно сильный, чтобы восстановить сдерживание, но не настолько, чтобы США удвоили свои усилия. Прямой ракетный обстрел Израиля чреват ответом США; убийство американцев в Ираке несет тот же риск. Поэтому режим может выбрать скрытые действия в серой зоне, такие как кибератаки на энергетические сети стран Персидского залива, минирование Ормузского пролива или новые атаки дронов на саудовскую инфраструктуру.

Iraqi News (Ирак)

Ирак оказался в сложном дипломатическом положении, оказавшись зажатым между двумя своими ключевыми союзниками — Соединенными Штатами и Ираном — после того, как США предприняли серию решительных военных действий… Публично осуждая атаку, но не возлагая вину на США, [премьер-министр Шиа] Аль-Судани ходит по лезвию бритвы. Если он слишком сильно склонится на сторону Вашингтона, он рискует оттолкнуть Тегеран и проиранские политические группировки Ирака. И наоборот, открытая критика Ирана может подорвать поддержку его внутренней базы, которая решительно выступает за суверенитет и политику противодействия интервенционизму.

Global Times (Китай)

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что американские военные провели «очень успешную» атаку на три ядерных объекта в Иране. Эксперты сообщили Global Times в воскресенье, что истинная эффективность операции остается неясной, и что удары, возможно, не были достаточными для полного уничтожения подземных ядерных объектов Ирана.

Ли Цзысинь, младший научный сотрудник Китайского института международных исследований, сообщил Global Times, что ядерный объект Фордо расположен на глубине около 100 метров под землей, что делает чрезвычайно сложным его полное уничтожение одним или двумя ударами, даже с использованием противобункерных бомб. Чжан Цзюньшэ, эксперт по военным вопросам, разделяет схожую точку зрения. Он отметил, что первая волна американских ударов, вероятно, не была достаточной для уничтожения подземных ядерных объектов Ирана.

Al Jazeera (Катар)

Адам Вайнштейн, заместитель директора программы по Ближнему Востоку в Институте ответственного государственного управления Куинси, заявил, что США рискуют быть втянутыми в затяжную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что Иран уже дал понять, что намерен продолжать свою ядерную программу. «Они будут делать это более скрытно. Они могут выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, и, конечно, израильтяне скажут: «Вот почему нам нужно ещё больше ударов». И, скорее всего, последует какой-то ответный удар со стороны иранцев, иначе легитимность их режима окажется под вопросом», — сказал Вайнштейн. «Так начинается цикл эскалации. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что удар США будет разовым. Я думаю, что США рискуют быть втянутыми в войну по собственному выбору с Ираном, которую, к сожалению, они сами и начали».

Le Monde (Франция)

Какое-то время изображая нерешительность, Дональд Трамп пошел на исторический риск, решив без разрешения Конгресса разбомбить три иранских ядерных объекта. Пока все взоры обращены на Исламскую республику, у Израиля есть беспрецедентная возможность свергнуть режим в Тегеране, который поклялся его уничтожить. <…>

Биньямин Нетаньяху давно известен дрожащими руками при запуске крупных военных операций. Атака ХАМАС 7 октября его изменила — Израиль больше не знает, в какой момент остановиться, в то время как в секторе Газа не осталось ни одной оперативной цели. В Иране еврейское государство протирает глаза от собственного успеха — оно получило полную свободу полета в небе этой далекой страны, что позволяет ему предвидеть повторные налеты в ближайшие месяцы, даже годы. Но это означает, опять же, риск бесконечной войны, в дополнение к огромным финансовым затратам. Еще в 2015 году Биньямин Нетаньяху сделал такой прогноз: Израиль всегда будет жить «с мечом в руке».

«Страна» (Украина)

Сценарии развития событий

1. Иран отвечает на атаку ударом по американским объектам на Ближнем востоке, перекрывает Ормузский пролив, США втягиваются в войну.

2. Тегеран берет паузу и не отвечает на первую атаку, стремясь избежать полноценного вступления в войну США, но при этом обмен ударами между Израилем и Ираном продолжится. Однако, если американские удары повторятся, то ответить на них иранцы в любом случае будут вынуждены.

3. США и Израиль заявляют о завершении атак на Иран, объявив, что «все цели выполнены, все ядерные объекты разрушены». Иран также прекращает атаки на Израиль. Не исключено, что именно такой вариант считает идеальным Трамп. Но неизвестно, считает ли его таковым Нетаньяху и Иран. У них могут быть совсем иные планы на будущее.

Rzeczpospolita (Польша)

Иран теперь может втянуть Америку в долгую войну. Вполне возможно, что иранский режим решит атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Еще более вероятно, что он закроет Ормузский пролив, через который проходит большая часть мировых поставок нефти. Это, вероятно, приведет к резкому росту цен на топливо. И, возможно, глобальной рецессии. <…>

Нельзя исключать, что Трамп, победивший на выборах под лозунгом «президент мира», станет «президентом войны» к концу своего срока. Тем более, что ему не удалось погасить конфликт на Украине. Охваченный войной на Ближнем Востоке, Вашингтон, вероятно, будет еще менее склонен вставать на сторону Киева: эта задача, скорее всего, в конечном итоге достанется европейцам.

ABC (Австралия)

Теперь, когда Соединенные Штаты разбомбили Иран, мир станет свидетелем битвы между Дональдом Трампом, самым могущественным человеком в мире, и аятоллой Али Хаменеи, одним из самых могущественных людей в мире шиитского ислама. Текущий вызов ядерной программе Ирана и бомбардировки со стороны США знаменуют начало финальной стадии для верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции, которые поддерживают его власть. Они понимают, что, если не ответят, внутри Ирана их сочтут слабыми. Их обвинят в том, что они оставили страну беззащитной. И у них не останется никакого авторитета.

Но если они ответят, они рискуют навлечь на себя весь гнев Дональда Трампа. В этой битве грубой силы в реальном времени исход будет зависеть от противостояния Трампа и Хаменеи. На данном этапе у Трампа в руках большинство козырей и большинство бомб. Что касается стабильности на Ближнем Востоке, она теперь кажется более труднодостижимой, чем когда-либо.

Corriere della Sera (Италия)

Иран утверждает, что во время утреннего ракетного удара по Израилю он впервые применил свою новую баллистическую ракету «Хейбар» с дальностью около 2 тыс. километров. Были атакованы аэропорт Тель-Авива и, по данным Тегерана, биологический исследовательский центр.

Это показывает, что у Ирана все еще есть ресурсы для нанесения удара, что и не должно вызывать удивления, учитывая, что страна в пять раз больше Италии и на протяжении полувека вооружалась именно для того, чтобы противостоять остальному миру. Россия также могла бы сыграть свою роль, поставив Тегерану ракеты или, по крайней мере, поделиться технологиями ведения дальнего боя, чтобы таким образом отдать долг за предоставленные ей (Ираном) беспилотники.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Краткосрочным риском вступления американцев в войну с Ираном является ответный удар со стороны Ирана, который может вовлечь США в более долгосрочные боевые действия. И в этом случае не американцы главным образом будут определять динамику этой войны, а их союзник — Биньямин Нетаньяху.

Неясно, была ли уже уничтожена иранская ядерная программа. Эксперты утверждают, что в конечном итоге для разрушения ядерной программы Ирана понадобятся сухопутные войска, а иранская армия обладает значительными возможностями. В экономическом плане Иран также имеет особый способ давления: Иран контролирует Ормузский пролив — важное место в мировой торговле нефтью. Даже если Израиль и США смогут поставить иранский режим на колени, остается вопрос, как стабилизировать страну, которая не хочет внешнего вмешательства. Трудно представить себе хороший сценарий: и в Ираке, и в Афганистане насильственная смена власти привела к террору и гражданской войне.

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Еще две недели назад в Тегеране выражали осторожный оптимизм, исходя из того, что с администрацией Трампа можно найти компромисс, который бы заставил президента США остановить израильтян от нападения. Но они просчитались.

Правители Ирана десятилетиями делали все в глубокой неприязни к Израилю и Соединенным Штатам. Их исламская революция от 1979 году также была против союзников шаха в Вашингтоне. Уверенность в себе этого режима происходила из того факта, что он считал, что нашел стратегию по борьбе с влиянием США на Ближнем Востоке: с его альянсом ополченцев на территории от Газы до Ливана и Йемена, с самостоятельно разработанными ракетами, а также с непрямой угрозой превратиться однажды в ядерную державу.

Теперь все это похоже на блеф. Израиль проник в иранский режим с помощью агентов, и сейчас израильские военно-воздушные силы могут действовать над иранской столицей почти так же свободно, как и над Тель-Авивом. А Трамп заставил свои военно-воздушные силы сделать то, чем ранее угрожал. <...>

Иранский режим сталкивается с дилеммой, что в ответ на самое большое унижение у него есть только те варианты, которые он уже использовал — и которые сегодня гораздо менее убедительны с точки зрения сдерживания. Атаковать ракетами Израиль? По всей видимости, это не впечатляет еврейское государство. Угроза с атомной бомбой, кого она теперь должна напугать? Только закрытие Ормузского пролива было бы чем-то новым. Но пока вызывает сомнения, что Иран пойдет на этот шаг в своей сложной экономической ситуации. Таким образом он нападет не только на Запад, но и на всю мировую экономику.