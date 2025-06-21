Axios узнал, что Трамп и Эрдоган не смогли устроить переговоры с Ираном

Эрдоган передал иранским властям предложение США о встрече, но те не смогли связаться с Хаменеи, чтобы получить его одобрение. NYT писала, что он скрывается в бункере и общается с командирами через доверенного помощника

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать переговоры Вашингтона и Тегерана в Стамбуле на фоне обострения между Ираном и Израилем, но попытка не удалась, так как не удалось связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

С таким предложением выступил Эрдоган, который позвонил Трампу в понедельник, 16 июня. Республиканец согласился и выразил готовность отправить в Турцию вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпредставителя Стива Уиткоффа. Со слов собеседников, Трамп допустил, что сам лично приедет в Стамбул на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, если это поможет заключить сделку.

Представитель Белого дома сказал Axios, что за несколько часов до звонка Эрдогана Трамп получил «сигналы» от иранцев через другие каналы о желании встретиться.

Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передали предложение Вашингтона Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Арагчи. Те пытались связаться с Хаменеи, чтобы получить его одобрение, но не смогли, поскольку тот скрывается из опасений за свою жизнь, пишет издание. По данным The New York Times, аятолла, который сейчас находится в бункере, в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, и не использует электронные средства связи, чтобы его было сложнее найти.

Через несколько часов Тегеран сообщил турецкой стороне, что согласия Хаменеи получить не удалось. Турция, в свою очередь, передала США, что встреча отменяется. Вскоре после этого Трамп написал в Truth Social, что у Ирана не может быть ядерного оружия: «Иран должен был подписать «сделку», которую я сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней». Республиканец опубликовал еще серию постов, в которых назвал Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от страны безоговорочной капитуляции.

В пятницу, 20 июня, Трамп сообщил журналистам, что не собирается призывать Израиль прекращать удары по Ирану, а решение о возможном присоединении к войне примет в течение следующих двух недель. В субботу вечером он, как ожидается, проведет совещание по национальной безопасности

Эрдоган ранее сегодня встретился в Стамбуле с Арагчи и призвал его провести прямые переговоры с администрацией Трампа. Как сообщили в канцелярии президента Турции, Анкара готова содействовать проведению такой встречи как можно скорее.