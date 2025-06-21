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Война Израиля и Ирана ,  
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Axios узнал, что Трамп и Эрдоган не смогли устроить переговоры с Ираном

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Эрдоган передал иранским властям предложение США о встрече, но те не смогли связаться с Хаменеи, чтобы получить его одобрение. NYT писала, что он скрывается в бункере и общается с командирами через доверенного помощника
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать переговоры Вашингтона и Тегерана в Стамбуле на фоне обострения между Ираном и Израилем, но попытка не удалась, так как не удалось связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

С таким предложением выступил Эрдоган, который позвонил Трампу в понедельник, 16 июня. Республиканец согласился и выразил готовность отправить в Турцию вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпредставителя Стива Уиткоффа. Со слов собеседников, Трамп допустил, что сам лично приедет в Стамбул на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, если это поможет заключить сделку.

Представитель Белого дома сказал Axios, что за несколько часов до звонка Эрдогана Трамп получил «сигналы» от иранцев через другие каналы о желании встретиться.

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Дональд Трамп

Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передали предложение Вашингтона Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Арагчи. Те пытались связаться с Хаменеи, чтобы получить его одобрение, но не смогли, поскольку тот скрывается из опасений за свою жизнь, пишет издание. По данным The New York Times, аятолла, который сейчас находится в бункере, в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, и не использует электронные средства связи, чтобы его было сложнее найти.

Через несколько часов Тегеран сообщил турецкой стороне, что согласия Хаменеи получить не удалось. Турция, в свою очередь, передала США, что встреча отменяется. Вскоре после этого Трамп написал в Truth Social, что у Ирана не может быть ядерного оружия: «Иран должен был подписать «сделку», которую я сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней». Республиканец опубликовал еще серию постов, в которых назвал Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от страны безоговорочной капитуляции.

В пятницу, 20 июня, Трамп сообщил журналистам, что не собирается призывать Израиль прекращать удары по Ирану, а решение о возможном присоединении к войне примет в течение следующих двух недель. В субботу вечером он, как ожидается, проведет совещание по национальной безопасности 

Эрдоган ранее сегодня встретился в Стамбуле с Арагчи и призвал его провести прямые переговоры с администрацией Трампа. Как сообщили в канцелярии президента Турции, Анкара готова содействовать проведению такой встречи как можно скорее.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Али Хаменеи Иран Турция переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
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