Трамп заявил об атаке на три ядерных объекта в Иране

США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан, заявил президент Дональд Трамп.

«Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо», — написал он в Truth Social.

Американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США, заявил он, добавив, что «СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!».

Трамп поздравил американских военных с успешной операцией.

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