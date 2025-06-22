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Война Израиля и Ирана ,  
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МИД назвал атаки США по Ирану безответственными

Сюжет
Война Израиля и Ирана
На удары США по ядерным объектам в Иране должны отреагировать Совбез ООН и МАГАТЭ, заявили в МИД России. Там назвали решение Вашингтона безответственным.
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Атаки США на Иран являются безответственными. Об этом заявил МИД России.

В ведомстве указали, что «особую тревогу» вызывает то, что удары нанесла страна, которая является членом Совета безопасности ООН. Также на произошедшее должен отреагировать Совбез ООН и МАГАТЭ, которое должно дать реакцию «без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической «равноудаленностью».

«Последствия данной акции, в том числе радиологические, ещё предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности», — сообщили в МИД.

Медведев назвал последствия удара США по Ирану
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Дмитрий Медведев

После ударов США по трем объектам в Иране США оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», заявлял ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Пришедший как «как президент-миротворец» Дональд Трамп начал новую войну, добавлял он. Медведев считает, что Иран продолжит обогащение ядерных материалов и создание ядерного оружия, так как «критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно».

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. Были атакованы заводы и объекты в Фордо, Натанзе и Исфахан, заявлял президент Дональд Трамп.

МИД назвал атаки США по Ирану безответственными
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