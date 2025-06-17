 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Махмуд&nbsp;Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад (Фото: Brent Stirton / Getty Images)

Сообщения об убийстве бывшего президента Махмуда Ахмадинежада недостоверны, пишет агентство Irna со ссылкой на офис экс-президента.

«Сообщения о покушении на Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Об убийстве Ахмадинежада сообщал, в частности, азербайджанский телеканал AzTV. Он утверждал, что Ахмадинежада якобы был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда гулял вместе с супругой и двумя сыновьями.

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Так, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт Холокоста и характеризовал «сионистский режим» как «рассадник коррупции».

Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что «Иран присоединился к клубу ядерных держав». При этом он называл ядерное оружие «бесчеловечным» и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба.

Axios узнал, что Трамп не исключил удары США по ядерным объектам Ирана
Политика
Дональд Трамп

Ранее Израиль сообщил об убийстве начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Иранские власти информацию о гибели военачальника не комментировали.

Командующим вооруженными силами Ирана он был назначен 13 июня после ликвидации его предшественника Голям-Али Рашида, который был убит в начале израильской операции «Восстающий лев». В то же время пост главы Генштаба занимал генерал-майор Мохаммад Багери, убитый в тот же день.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Иран Израиль Махмуд Ахмадинеджад
Материалы по теме
Мерц выразил надежду на смену режима в Иране после ударов Израиля
Политика
Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
Политика
В Иране сообщили о гибели офицеров Израиля при ударе по штабу «Моссада»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17:39
На западе Тегерана произошли мощные взрывы Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада Политика, 22:11
Михаил Кержаков не стал завершать карьеру и продлил контракт с «Зенитом» Спорт, 22:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
В Евросоюзе пообещали навсегда «перекрыть кран» российскому газу Политика, 21:51
Цена нефти выросла почти на 5% из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля Инвестиции, 21:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток Политика, 21:33
Армянская церковь призвала прекратить преследование Самвела Карапетяна Политика, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем» Политика, 20:51
Итальянская винодельня получила европейскую премию за ИИ-трактор Вино, 20:48
Посольство заявило об отсутствии данных о визите чиновников США на ПМЭФ Политика, 20:47