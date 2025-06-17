В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада
Сообщения об убийстве бывшего президента Махмуда Ахмадинежада недостоверны, пишет агентство Irna со ссылкой на офис экс-президента.
«Сообщения о покушении на Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
Об убийстве Ахмадинежада сообщал, в частности, азербайджанский телеканал AzTV. Он утверждал, что Ахмадинежада якобы был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда гулял вместе с супругой и двумя сыновьями.
Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Так, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт Холокоста и характеризовал «сионистский режим» как «рассадник коррупции».
Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что «Иран присоединился к клубу ядерных держав». При этом он называл ядерное оружие «бесчеловечным» и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба.
Ранее Израиль сообщил об убийстве начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Иранские власти информацию о гибели военачальника не комментировали.
Командующим вооруженными силами Ирана он был назначен 13 июня после ликвидации его предшественника Голям-Али Рашида, который был убит в начале израильской операции «Восстающий лев». В то же время пост главы Генштаба занимал генерал-майор Мохаммад Багери, убитый в тот же день.
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