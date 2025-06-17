В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада

Махмуд Ахмадинежад (Фото: Brent Stirton / Getty Images)

Сообщения об убийстве бывшего президента Махмуда Ахмадинежада недостоверны, пишет агентство Irna со ссылкой на офис экс-президента.

«Сообщения о покушении на Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Об убийстве Ахмадинежада сообщал, в частности, азербайджанский телеканал AzTV. Он утверждал, что Ахмадинежада якобы был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда гулял вместе с супругой и двумя сыновьями.

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Так, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт Холокоста и характеризовал «сионистский режим» как «рассадник коррупции».

Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что «Иран присоединился к клубу ядерных держав». При этом он называл ядерное оружие «бесчеловечным» и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба.

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