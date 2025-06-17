ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани. Он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника генштаба.
В сообщении ЦАХАЛ указывается, что Шадмани был одним из самых приближенных людей к лидеру Ирана Али Хаменеи. Иранские власти информацию о гибели нового начальника генштаба пока не комментировали.
«В результате точных данных, полученных разведывательным управлением ЦАХАЛ, ночью во вторник ВВС Израиля нанесли удар по командному центру в самом центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани», — говорится в сообщении.
Шадмани занимал должность начальника военного штаба иранской армии, а также командовал Корпусом стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана), указывает ЦАХАЛ. Назначение Шадмани состоялось 13 июня после ликвидации его предшественника Алам Али Рашида, который был убит в начале израильской военной операции «Восстающий лев».
Перед тем как возглавить штаб Шадмани занимал должность замкомандующего чрезвычайным командованием «Хатам аль-Анбия» и начальника оперативного управления в генштабе Вооруженных сил Ирана. «Хатам-аль-Анбия» отвечает за управление боевыми действиями и утверждение иранских планов ведения огня.
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