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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана

ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана Шадмани
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Али Шадмани
Али Шадмани (Фото: khamenei.ir )

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани. Он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника генштаба.

В сообщении ЦАХАЛ указывается, что Шадмани был одним из самых приближенных людей к лидеру Ирана Али Хаменеи. Иранские власти информацию о гибели нового начальника генштаба пока не комментировали.

«В результате точных данных, полученных разведывательным управлением ЦАХАЛ, ночью во вторник ВВС Израиля нанесли удар по командному центру в самом центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани», — говорится в сообщении.

Шадмани занимал должность начальника военного штаба иранской армии, а также командовал Корпусом стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана), указывает ЦАХАЛ. Назначение Шадмани состоялось 13 июня после ликвидации его предшественника Алам Али Рашида, который был убит в начале израильской военной операции «Восстающий лев».

Перед тем как возглавить штаб Шадмани занимал должность замкомандующего чрезвычайным командованием «Хатам аль-Анбия» и начальника оперативного управления в генштабе Вооруженных сил Ирана. «Хатам-аль-Анбия» отвечает за управление боевыми действиями и утверждение иранских планов ведения огня.

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