В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля

Погибли также командующий КСИР, ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, и иранские физики-ядерщики

В результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, сообщают иранские агентства Mehr и Isna.

О смерти Багери пишет также The Times of Israel, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, при ударе погибли командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, и иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Также среди погибших, по данным Isna, — глава базы Хатам (одного из командных центров ВС Ирана) генерал-майор Голям-Али Рашид.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что жертвами атаки стали «несколько командиров и ученых», но их преемники и коллеги «немедленно продолжили выполнение их обязанностей». «Сильная рука вооруженных сил Исламской Республики Иран не оставит действия этого образования без ответа», — пообещал он. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что военные готовятся и вскоре нанесут ответные удар.

Власти Израиля заявили, что целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. По словам премьера Изариля Биньямина Нетаньяху, у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб. По сведениям израильской разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия, заявили в ЦАХАЛ.