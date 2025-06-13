 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Погибли также командующий КСИР, ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, и иранские физики-ядерщики

В результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, сообщают иранские агентства Mehr и Isna.

О смерти Багери пишет также The Times of Israel, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, при ударе погибли командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, и иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

В Иране сообщили о гибели главы КСИР при атаке Израиля
Политика

Также среди погибших, по данным Isna, — глава базы Хатам (одного из командных центров ВС Ирана) генерал-майор Голям-Али Рашид.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что жертвами атаки стали «несколько командиров и ученых», но их преемники и коллеги «немедленно продолжили выполнение их обязанностей». «Сильная рука вооруженных сил Исламской Республики Иран не оставит действия этого образования без ответа», — пообещал он. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что военные готовятся и вскоре нанесут ответные удар.

Власти Израиля заявили, что целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. По словам премьера Изариля Биньямина Нетаньяху, у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб. По сведениям израильской разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия, заявили в ЦАХАЛ.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран КСИР Генштаб Израиль
Материалы по теме
Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану
Политика
Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном
Политика
Генсек ООН призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Спецэфир телеканала РБК по атаке Израиля на Иран Политика, 08:07
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей Общество, 07:57
Последствия атаки Израиля по Ирану. Видео Политика, 07:50
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля Политика, 07:35
Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану Политика, 07:35
Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном Политика, 07:22
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Генсек ООН призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном Политика, 07:20
Эксперт назвал несколько версий крушения самолета в Индии Общество, 07:13
МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам Политика, 06:56
Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» Политика, 06:36
В Тегеране и других городах Ирана вновь прогремели взрывы Политика, 06:18
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Иран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США Политика, 06:00