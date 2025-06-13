В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля
В результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, сообщают иранские агентства Mehr и Isna.
О смерти Багери пишет также The Times of Israel, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Кроме того, при ударе погибли командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров корпуса, и иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Также среди погибших, по данным Isna, — глава базы Хатам (одного из командных центров ВС Ирана) генерал-майор Голям-Али Рашид.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что жертвами атаки стали «несколько командиров и ученых», но их преемники и коллеги «немедленно продолжили выполнение их обязанностей». «Сильная рука вооруженных сил Исламской Республики Иран не оставит действия этого образования без ответа», — пообещал он. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что военные готовятся и вскоре нанесут ответные удар.
Власти Израиля заявили, что целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. По словам премьера Изариля Биньямина Нетаньяху, у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб. По сведениям израильской разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия, заявили в ЦАХАЛ.
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