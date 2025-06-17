Axios узнал, что Трамп не исключил удары США по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики, пишет Axios со ссылкой на трех официальных лиц США.
Американские военные силы могут ударить по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Этот завод построен недалеко от города Кум, примерно в 160 км от Тегерана.
До этого Трамп заявил об «абсолютном» контроле над воздушным пространством Ирана, подчеркнув, что иранское оружие сильно уступает по качеству американскому, и потребовал капитуляции Ирана.
Двумя днями ранее, 15 июня, Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану. Тогда в Вашингтоне заявили, что не рассматривают такую возможность. Источник портала подчеркнул, что самый быстрый способ для Ирана достичь мира — «отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия».
17 июня Трамп досрочно вернулся в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, заявив, что не собирается работать над «перемирием» между Израилем и Ираном, и подчеркнув, что причина его возвращения — нечто «гораздо большее». По словам республиканца, его интересует не «прекращение огня», а «реальное прекращение» войны и ядерной программы Ирана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети Х, что Трамп в течение более десяти лет был последователен в вопросе ядерной программы Ирана.
«Президент ясно дал понять, что Иран не может обогащать уран. И он неоднократно заявлял, что это произойдет одним из двух способов — легким путем или «другим» путем», — говорится в заявлении. Вэнс подчеркнул, что именно Трамп может «положить конец обогащению Ирана».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов