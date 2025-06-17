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Война Израиля и Ирана ,  
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Axios узнал, что Трамп не исключил удары США по ядерным объектам Ирана

Axios: Трамп рассмотрит возможность ударов США по ядерным объектам Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Вашингтон изучает возможность присоединения к военной операции Израиля против Ирана, пишет Axios. Ранее Трамп заявил о необходимости «безоговорочной капитуляции» Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики, пишет Axios со ссылкой на трех официальных лиц США.

Американские военные силы могут ударить по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Этот завод построен недалеко от города Кум, примерно в 160 км от Тегерана.

До этого Трамп заявил об «абсолютном» контроле над воздушным пространством Ирана, подчеркнув, что иранское оружие сильно уступает по качеству американскому, и потребовал капитуляции Ирана.

Двумя днями ранее, 15 июня, Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану. Тогда в Вашингтоне заявили, что не рассматривают такую возможность. Источник портала подчеркнул, что самый быстрый способ для Ирана достичь мира — «отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия».

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
Политика
Дональд Трамп

17 июня Трамп досрочно вернулся в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, заявив, что не собирается работать над «перемирием» между Израилем и Ираном, и подчеркнув, что причина его возвращения — нечто «гораздо большее». По словам республиканца, его интересует не «прекращение огня», а «реальное прекращение» войны и ядерной программы Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети Х, что Трамп в течение более десяти лет был последователен в вопросе ядерной программы Ирана.

«Президент ясно дал понять, что Иран не может обогащать уран. И он неоднократно заявлял, что это произойдет одним из двух способов — легким путем или «другим» путем», — говорится в заявлении. Вэнс подчеркнул, что именно Трамп может «положить конец обогащению Ирана».

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Дональд Трамп Иран ядерные объекты США
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Дональд Трамп
политик, президент США
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