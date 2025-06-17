Лавров обсудил с Бадром Абдель Ати войну Израиля с Ираном

Обстановка в Тегеране, Иран, 16 июня 2025 г. (Фото: Getty Images)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Египта Бадром Абдель Ати выразил обеспокоенность в связи с операцией Израиля против Ирана, сообщил МИД России.

«В ходе беседы основное внимание было уделено беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с предпринятой Израилем силовой акцией против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права», — говорится в сообщении.

Лавров и Абдель Ати также высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Глава российского МИДа отметил совместное заявление внешнеполитических ведомств 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, в котором содержится призыв к срочному прекращению огня. Абдель Ати, в свою очередь, высоко оценил готовность России выступить посредником между сторонами конфликта с целью урегулирования кризиса.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану, целью стали военные и ядерные объекты страны. С вечера того же дня Иран начал наносить удары по израильской территории.

Утром 17 июня Иран запустил порядка 20 баллистических ракет по Израилю, часть боеприпасов упала в Тель-Авиве. В Иране взрывы произошли в Тегеране, Ахвазе и Мешхеде, системы ПВО также сработали в Натанзе, пишет Shargh. Агентство Mehr сообщало о взрыве в Тебризе.

В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Иранское агентство Tasnim сообщило, что иранские ракеты поразили штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад».

В Израиле с начала конфликта с Ираном погибли 24 мирных жителя, ранения получили 592 человека, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тыс. пострадавших.