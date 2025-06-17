В Тегеране прозвучали взрывы

В районе Пирузи на востоке Тегерана было слышно несколько взрывов, сообщает агентство Fars. Там сработала ПВО.

Tasnim также сообщает, что ПВО перехватывает цели в небе над иранской столицей.

В Казвине на северо-западе страны и Ахвазе на юго-западе также работает ПВО.

Иран вечером начал новую волну ударов по Израилю. Тегеран пригрозил «крупнейшей и самой разрушительной» атакой.

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