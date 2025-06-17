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Война Израиля и Ирана ,  
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Как Израиль и Иран обмениваются ударами. Карта

Появилась карта взаимных ударов Израиля и Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Инфографика РБК
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание 3». Цели взаимных ударов стран — на карте РБК

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану, целью стали военные и ядерные объекты страны. ЦАХАЛ в том числе атаковала объект по обогащению топлива в Фордо, завод по обогащению урана в Натанзе, строящийся тяжеловодный реактор в Хондабе, а также ядерные комплексы в Араке и Исфахане.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

С вечера того же дня Иран начал наносить ответные удары по израильской территории. Как рассказали в правительстве Израиля, к вечеру 17 июня по территории страны выпустили около 400 ракет и сотни беспилотников.

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