Как Израиль и Иран обмениваются ударами. Карта

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание 3». Цели взаимных ударов стран — на карте РБК

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану, целью стали военные и ядерные объекты страны. ЦАХАЛ в том числе атаковала объект по обогащению топлива в Фордо, завод по обогащению урана в Натанзе, строящийся тяжеловодный реактор в Хондабе, а также ядерные комплексы в Араке и Исфахане.

С вечера того же дня Иран начал наносить ответные удары по израильской территории. Как рассказали в правительстве Израиля, к вечеру 17 июня по территории страны выпустили около 400 ракет и сотни беспилотников.