Взрыв прогремел в иранском Тебризе. Видео

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В Тебризе на северо-западе Ирана прогремел взрыв, после которого в городе был замечен густой дым, сообщает агентство Mehr. По данным агентства, взрыв прозвучал в 8:45 утра (8:15 мск). В городе работали системы противовоздушной обороны.